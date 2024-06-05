ショルダーバッグ 本革 斜めがけ 自立 仕切り トートバッグ 仕事バッグ ...

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商品詳細
通勤用のバッグとして購入しましたが、数回使用し美品です。定価13,500円でした。とても高級感がありお値段以上です。素材···レザー(本革)カラー···ベージュZARAqungH\u0026MFENDI
http://narcologia.ru/goods/Stanford510173.html
http://narcologia.ru/goods/peroration983215.html
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