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ショルダーバッグ 本革 斜めがけ 自立 仕切り トートバッグ 仕事バッグ
商品番号 E76652992088
商品名

ショルダーバッグ 本革 斜めがけ 自立 仕切り トートバッグ 仕事バッグ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通勤用のバッグとして購入しましたが、数回使用し美品です。定価13,500円でした。とても高級感がありお値段以上です。素材···レザー(本革)カラー···ベージュZARAqungH\u0026MFENDI
http://narcologia.ru/goods/Stanford510173.html
http://narcologia.ru/goods/peroration983215.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis689044.html
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