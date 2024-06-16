事務服　15号　長袖　スモック　作業服　まとめ売り　ネイビー　レトロ　昭和

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ご覧いただき、どうもありがとうございます。レディースのレトロな感じの事務服のまとめ売りです。色：紺色サイズ：15号 身幅52㎝、着丈70㎝、袖丈55㎝※個人計測のため若干の誤差はご了承ください。平置きの状態で外寸を測定しています。素材：ポリエステル100%数量：12着家族が営む会社の事務服として使用していたもので、出品しているものは、未使用のまま長期保管していたものになります。伸縮があり、通気性にも優れた事務服だと思います。中身を確認するため、一度開封しました。また、長期の間積んで保管しておりましたので、長年の畳みシワなど経年劣化などがございます。タグに汚れがあるものもございます。気になる箇所がありましたら撮影して写真を追加しますので、コメントで仰ってください。バラ売りも可能です。値段は1着600円＋送料＋手数料です。未使用ですが、長期保管の中古品ですので、商品の状態を「未使用に近い」を選択しております。また、畳んで自宅（素人）保管してましたので折りシワがあります。神経質な方や完璧な品をお求めの方は購入前によくご検討下さいませ。発送は、元の袋が綺麗なものはその袋を使用し、汚れがあるものは違う袋に入れての発送になる予定です。《お取引に関しての注意事項》・配送中の事故等につきましては責任を負いかねます。・写真をよく確認してくださいますようお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。着丈···ミドルカラー···ブルーフード···フードなし季節感···秋、冬