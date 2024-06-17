【希少】genten バッグ 巾着 本革 ブラウン A4大容量 マチあり 可愛い

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【希少】genten〈ゲンテン〉のバッグです。その他gentenのバッグ小物をお探しの方はこちらからどうぞ^^（↓クリック） #革小物ミクのgentenカラーブラウン素材···本革ヌメ革A4大容量マチあり存在感のある巾着フォルムが可愛らしい、人気のバッグ。A4ファイルも入る大容量のマチあり仕様。シンプルなデザインなので、合わせるスタイルを選びません。※公式サイト参考サイズ幅28cm高さ31cmマチ14.5cm持ち手上がり13.5cm位※素人採寸エイジングによる綺麗な飴色◎お手入れをしっかりしていました。※内側シミ2箇所みられます。傷や汚れしみのあるあくまで使用品である事をご理解ご了承願います。味のある本革好きに！お気になさらない方どうぞ。定期的にいいね!セールします。通知が行きますので、いいね!お忘れずに^^メルカリ便（段ボール）で送らせていただきます！宜しくお願いいたします^^管理番号 gentenbr0820805b530ヤキヌメヤケヌメハンドバック