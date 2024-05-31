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Stawmton T.62
商品番号 B41108164742
商品名

Stawmton T.62
ブランド名 スタントン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ターンテーブル通電確認は取れてますが長らく使用してないためジャンク品としての出品となります。
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