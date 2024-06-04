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ebagos エバゴススタイリストバッグB.D.Pキップ　ブラック
商品番号 G56648949103
商品名

ebagos エバゴススタイリストバッグB.D.Pキップ　ブラック
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 31,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エバゴスのカゴバッグでカラーはブラックです。2019年にMADRIGALyourlineにて132,000円で購入しました。とても大切にしており、自宅内で何度か試し持ちしたのみで美品です。エバゴスをコレクションしており、整理しているところなので、出品いたします。未使用に近い状態ですが、購入から年数が経過しておりますので、お値打ちにしています。まだ出品に迷いがあるので、突然削除してしまいましたら、申し訳ありません。●サイズ：縦幅23cm(持ち手含まず)横幅27cmマチ10cm●素材：牛革、紅藤●付属品：タグ、保存袋、鏡●その他、注意事項：目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であること、素人管理なことをご理解の上ご購入をお願い致します。また製品の特性上もともと革や藤部分に小さな傷や黒っぽいところがあります、ご理解よろしくお願いします。#エバゴス#ebagos#madrigal
http://narcologia.ru/goods/procurement791933.html
http://narcologia.ru/goods/revamp581822.html
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