最終価格A.P.Cショルダーバッグミニバッグエコバッグ付き

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商品詳細
品物整理のため今週末までの出品になります！昨年末、正規店にて購入。定価28000円程。5回程度使用しています。丁寧に短時間使用するのみ。点検していますが、小さな見落としなどはあるかもしれません。使用済みご理解の上検討下さい。※使用済みですが、バッグ購入時に一緒に購入し た、エコバッグもお付けします。横約28cm、縦約16cm、マチ約3cm中にポケット(仕切り)あり。マチはそこまで大きくないですが、小さな財布、携帯、ハンカチなどの小物はしっかりおさまりました。ご不明な点はご質問下さい。
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