COACHショルダーバッグ

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商品詳細
COACHショルダーバッグになります。購入してあまり使用していませんが、保管による経年劣化があると思います。まだまだ使用して頂けるお品だと思います。御理解頂けましたらどうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric881445.html
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