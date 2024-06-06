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COACHショルダーバッグ
商品番号 B99311932042
商品名

COACHショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHショルダーバッグになります。購入してあまり使用していませんが、保管による経年劣化があると思います。まだまだ使用して頂けるお品だと思います。御理解頂けましたらどうぞ宜しくお願い致します。
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