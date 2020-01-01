ミニチュア　家具　1/6サイズ

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商品詳細
・デスク経年劣化によりノリが剥がれてしまってバラバラになります。木工用ボンドなどで貼り直してもらえれば大丈夫かと思います。・テーブルセット椅子は２脚です。座面はリバーシブルになってます。・ベッド大きさ比較のためりかちゃん人形を置いています。人形はつきません。マットは自作です。不要なら破棄してください。学習机 机 デスクダイニングテーブル テーブル 椅子 チェア1/6フィギュア ドールハウス ドール 家具
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