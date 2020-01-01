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ミニチュア　家具　1/6サイズ
商品番号 F46288943544
商品名

ミニチュア　家具　1/6サイズ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・デスク経年劣化によりノリが剥がれてしまってバラバラになります。木工用ボンドなどで貼り直してもらえれば大丈夫かと思います。・テーブルセット椅子は２脚です。座面はリバーシブルになってます。・ベッド大きさ比較のためりかちゃん人形を置いています。人形はつきません。マットは自作です。不要なら破棄してください。学習机　机　デスクダイニングテーブル　テーブル　椅子　チェア1/6フィギュア　ドールハウス　ドール　家具
http://narcologia.ru/goods/troupe308811.html
http://narcologia.ru/goods/choice929185.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei602871.html
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