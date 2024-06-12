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Disney★アロハシャツ★ユニセックスS
商品番号 S96582457774
商品名

Disney★アロハシャツ★ユニセックスS
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーリゾートで購入しました。家族全員でお揃いにしようとその場でタグは処分してもらいましたが、結局着用せず、、未使用品です。ユニセックスなので普段M_Lサイズの方でも余裕で着用出来ると思います。ミッキーやパークフード、アトラクション柄がプリントされていてかわいいですよ！レーヨン100パーセントでシワになりやすいです。発送前にドライアイロンをかけてお送りしますが、素材上シワは避けられないのでご了承ください。他Lサイズ、キッズ120センチ出品してます。
http://narcologia.ru/goods/sucrose340040.html
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