Disney★アロハシャツ★ユニセックスS

ディズニーリゾートで購入しました。家族全員でお揃いにしようとその場でタグは処分してもらいましたが、結局着用せず、、未使用品です。ユニセックスなので普段M_Lサイズの方でも余裕で着用出来ると思います。ミッキーやパークフード、アトラクション柄がプリントされていてかわいいですよ！レーヨン100パーセントでシワになりやすいです。発送前にドライアイロンをかけてお送りしますが、素材上シワは避けられないのでご了承ください。他Lサイズ、キッズ120センチ出品してます。



Disney - TokyoDisneyland.sea ユニセックスSの通販 by mimimi's shop ...



ディズニーランド ディズニーシー パーカー ユニセックスS | フリマアプリ ラクマ



ベルメゾン ディズニー ユニセックス長袖Tシャツ（選べるキャラクター ...



ベルメゾン ディズニー ユニセックス裏メッシュTシャツ（選べる ...



デイジー Tシャツ 2枚セット 東京ディズニーリゾート ユニセックスS



ベルメゾン ディズニー ユニセックス長袖Tシャツ（選べるキャラクター ...



東京Disneyland.sea ユニセックスSサイズ | フリマアプリ ラクマ



ベルメゾン ディズニー ユニセックス裏メッシュTシャツ（選べる ...



TDR ミッキー ロングパンツ ユニセックス S〜LL 東京ディズニー ...



DISNEY BESTIES Ｔシャツ・白(S、M、L、LL) ＴＤＲ (Disney/Tシャツ ...



駿河屋 -<中古>集合 Tシャツ ホワイト ユニセックスSサイズ ...



Ｓサイズ｜Disney ディズニー公式グッズ THE LION KING ライオンキング ...



ディズニー ファンタズミック Tシャツ S ユニセックス



Amazon | [東京ディズニーリゾート] ミッキー ミニー ストライプ T ...



ベルメゾン ディズニー ユニセックスプルパーカ（選べるキャラクター ...