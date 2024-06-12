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試着のみ【希少】草間彌生 わたし大好き Tシャツ レディースM
商品番号 L27531023883
商品名

試着のみ【希少】草間彌生 わたし大好き Tシャツ レディースM
ブランド名 インターナショナルギャラリービームス
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\\\\ブラック完売品超レア//草間彌生ワールド全開⭐️ポップなアートデザイン『わたし大好きTシャツ』定価：¥5,280￣￣￣￣￣￣￣\\\\とても美品//※試着後に洗濯したものの、着る機会なくクローゼットで保管してました。◉サイズ：レディースM相当身丈57・身幅42・肩幅38・袖丈15◉ユナイテッドアスレプレミアム5942とても丈夫でしっかりした生地です⭐️◉喫煙者・ペット無し【発送方法】24時間以内に匿名で発送予定です。No.72#草間彌生#デザイナーズ#アート#美術館ユナイテッドアスレプレミアム
http://narcologia.ru/goods/providence602194.html
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