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- 試着のみ【希少】草間彌生 わたし大好き Tシャツ レディースM
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商品詳細
\\\\ブラック完売品超レア//草間彌生ワールド全開⭐️ポップなアートデザイン『わたし大好きTシャツ』定価：¥5,280￣￣￣￣￣￣￣\\\\とても美品//※試着後に洗濯したものの、着る機会なくクローゼットで保管してました。◉サイズ：レディースM相当身丈57・身幅42・肩幅38・袖丈15◉ユナイテッドアスレプレミアム5942とても丈夫でしっかりした生地です⭐️◉喫煙者・ペット無し【発送方法】24時間以内に匿名で発送予定です。No.72#草間彌生#デザイナーズ#アート#美術館ユナイテッドアスレプレミアム
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