【タグ付き/未使用品】シュシュドママン　リネンブラウス

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chouchoudemamanシュシュドママンのブラウスになります。タグ付きの未使用です。着る機会が無いので出品致します。畳シワがありますので気になる方はご遠慮ください。【サイズ】肩幅…62cm身幅…60cm着丈…前49cm・後54cm袖丈…24cm※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。【梱包について】濡れないように透明の袋に入れてから、封筒に入れて発送する予定です。色…パープルブラウン柄・デザイン···花柄/レース素材···リネン(麻)100%