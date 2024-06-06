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- 【非売品】Flying Honu フライングホヌ フライトタグ
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商品詳細
ANAフライングホヌ1.2.3号機ラニカイラーのフライトタグのセットです。バラ売り、検討致します。両面で刺繍が施されています。新品未使用自宅保管しております。(ペット、喫煙者なし）ANA全日空フライトクルーキャビンアテンダントCAエアライン飛行機キーチェーンキーホルダータグフライトクルータグ成田空港フライトタグハワイ希少A380エアバス
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