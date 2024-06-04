70'sビンテージ！アメリカ製 Disney オフィシャルミッキーポロシャツ

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MADEINUSA。サイズLARGE。実寸、●肩幅36.5センチ。●身幅42センチ。●着丈63センチ。●袖丈19センチ。1970年代頃の物かと思います。アメリカ製、当時のDisneyのオフィシャルライセンスのボーダー柄ポロシャツ。カラーはネイビーボディーにレッドのボーダー柄。左胸にレッドでミッキーの刺繍が施されています。恐らく当時のキッズサイズが、小柄な女性が着てもカワイイと思います。コンディションは多少の使用感あります。袖の付け根に少し縫製の緩い箇所がありますが、古着を着られる方でしたら気にならない程度かと思います。あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。DisneyディズニーオフィシャルライセンスキャラクターMICKEYMOUSEミッキーマウスミッキーレディースキッズボーダー柄半袖ポロシャツキレイめストリートカジュアルユーロフレンチフランスイタリアイギリスドイツアメリカアメカジヴィンテージビンテージ古着70's70年代