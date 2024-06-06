B'z ポスター11種まとめ売り

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B'zのライブ参戦時や販促用のポスターです。写真2枚目と3枚めのものは袋に入っていません。それ以外はビニール袋から未開封のまま保管していました。今回、写真撮影のため初めて中を確認した次第です。6枚目のものだけ紙ではなくプラスチックのような材質のサイズも小さめなポスターです。どれも長期自宅保管かつ大半が紙製品のため多少のシワ等が生じています。気になる方や神経質な方は、購入をお控えいただき十分ご理解いただいた上で購入のほど、よろしくお願いいたします。LIVE-GYM稲葉浩志松本孝弘稲葉サラス