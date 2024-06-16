【Rirandture/美品】ブラウス【ネイビー/ドット/水玉/リボン/Mサイズ】ご覧いただきありがとうございます♪☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆即購入大歓迎！値下げ交渉にも応じます！値下げ交渉の際は常識の範囲内でのご希望額をご提示ください。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◆ブランドRirandtureリランドチュール◆サイズMサイズ【平置き実寸】肩幅約31着丈約49袖丈約9.5身幅約39※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。また、完璧な採寸をお求めの方は購入検討はご遠慮ください。◆カラー/特徴ネイビードット水玉リボン◆コンディション【A】-コンディションランク-【S】新品・未使用品【A】美品・使用感が少なめな状態の大変良い中古品【AB】多少の使用感はあるが、特に気になるダメージや汚れなどのない状態の良い中古品【B】やや汚れやダメージがあるが、全体的に状態の良い中古品【C】汚れやダメージがあるが、一般的な中古品【D】汚れやダメージなどが複数あるが、まだまだ着用可能な中古品※USED品であることをご理解いただき、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。【購入元】ブランドリユース店ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済み商品です。+++++++++++お願い+++++++++++ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済商品や、正規店で購入した商品をお安くお譲りしています。偽物をお疑いになられ不安な方はご購入をお控え下さいますようお願いいたします。素人の自宅保管による管理であるため、神経質な方の購入検討はご遠慮ください。◆発送出来るだけコンパクトにし、簡易包装にて発送致します。折れシワなど発生する可能性がありますがご了承ください。No.550.0719レディースブラウスTシャツカットソーカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ドット素材···コットン季節感···春、夏、秋



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