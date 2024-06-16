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- FOXEY BOUTIQES 半袖 トップス 40サイズ
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商品詳細
フォクシー FOXEY半袖トップスサイズ：40肩幅：34㎝身幅：41㎝総丈：49㎝袖丈：16㎝平置き寸法です。若干の誤差はご了承願います。【品質表示】表地アクリル：46%綿：35%レーヨン：19%いただきものなのですが着る機会がなく出品いたしました。目立った汚れなどはキズなどはなく、中古品ではありますがまだまだ着ていただけるかと思います。神経質な方はご遠慮下さい。
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