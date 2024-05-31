シャネル トートバッグ ワイルドステッチ ショルダーバッグ マトラッセ ...

ご覧頂き有難うございます。大人気のシャネルのワイルドステッチバッグです。鑑定付きの古物市場で購入しました。サイズ 約45×26×10㎝ポケット 内側3状態使用に伴う角や側面、フチにスレがあります。肩紐は革の部分がやや剥げています。全体的に目立つ破れや汚れ、ベタつきはありません。まだまだ使用して頂けると思います。気持ち良くご使用頂けるよう出品にあたりクリーニングメンテナンスを実施しました。付属品 なしシリアルシール 有カラー···ブラック柄・デザイン···その他素材···本革



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