かごバッグ アニヤハインドマーチ レディース おしゃれ バッグ　オレンジ

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アニヤハインドマーチのかごバックになります。中古品ですが、そこまで多く使用しておらず、自宅保管で眠っていました^_^ご理解ある方はよろしくお願いします。サイズは縦約21㎝×横(上辺約43㎝、底辺約25.5㎝)×マチ幅約12㎝持ち手部分約25㎝(ショルダーにもかけられる長さ)です^_^オレンジがなんとも品があり、長く使えるかごバックだと思います。バッグサイズ···A4サイズ収納可カラー···ベージュ