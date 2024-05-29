ピンクアドベ ロングワンピース レディース 半袖 総柄 花柄 ブラック

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PINKADOBE古着薄手の涼やかな生地感です半袖、ロング丈裏地有り袖：裏地無し（透け感有り）花柄、総柄ウエスト総ゴム表地はシフォン生地背面首元にスリット有り（6ｃｍ）スリット首元にボタン有り▨サイズ表記→L※最後の画像に纏めて掲載しておりますので、ご確認くださいませ。平置き実寸。誤差はお許しください。必ず上記サイズをご確認ください。▨カラーブラック×マルチカラー（柄）色表現には主観を伴い環境、カメラ性能により映りの具合等で差異が生じることがあります、ご了承ください。♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡☑︎即購入可能です！（コメント不要）☑︎フォロワー限定のお値引きも実施中！☑︎おまとめ割引、リピーター割引実施中！割引を利用して、お得にお買い物下さい/▷#ururuzcloset海外輸入や国内セレクト商品を多数出品中です。上記ハッシュタグよりご覧ください。♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡※あくまでも古着ということをご理解下さい。▨お知らせ▷#ururuzcloset毎日出品中です！▨関連ワード古着古着男子古着女子フルダンフルジョヴィンテージvintageコートジャケットデニムカットソーTシャツシャツスーツワンピースニットスウェットスカートパンツ●簡易梱包の発送になります。保管上または梱包時のシワはご容赦下さい。●商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。特に状態を気になさる方、敏感な方のご購入はお控え下さい。●購入後のクレームは対応しかねます。古着、ヴィンテージ品にご理解ある方のみのご購入をお願いしております。●質問等はコメント欄にてお願い致します。カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋