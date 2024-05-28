usedオゾンコミュニティー☆カウチンセーター☆フリーサイズ

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usedオゾンコミュニティー☆カウチンセーターです。サイズはフリーです。着丈60センチ脇下幅49センチ肩幅37センチ腕長51センチぐらいです。使用による毛玉はありますが特に気になる汚れやダメージはないです。used品としてご理解の上ご検討ください。