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usedオゾンコミュニティー☆カウチンセーター☆フリーサイズ
商品番号 G10961753470
商品名

usedオゾンコミュニティー☆カウチンセーター☆フリーサイズ
ブランド名 オゾンコミュニティ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

usedオゾンコミュニティー☆カウチンセーターです。サイズはフリーです。着丈60センチ脇下幅49センチ肩幅37センチ腕長51センチぐらいです。使用による毛玉はありますが特に気になる汚れやダメージはないです。used品としてご理解の上ご検討ください。
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