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バーバリーロンドン　レディース　ハンドバッグ　ノバチェック　キャンバス　レザー
商品番号 E43578435144
商品名

バーバリーロンドン　レディース　ハンドバッグ　ノバチェック　キャンバス　レザー
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★サイズ縦：21.5センチ　　　　　横：34センチ　　　　　マチ：9センチ　　　　　ハンドル：13センチ★状態目立った傷や汚れはありません。★カラーブラウン/ベージュ系★素材キャンバス/レザー★購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品★配送コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。★注意事項・値段交渉の際には具体的な金額をご提示下さい。・メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。・見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します。
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