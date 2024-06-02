Louis Vuitton エシャルプ ロゴマニア マフラー ブラック×シルバー

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○アイテムLouisVuittonルイ・ヴィトンモノグラムエシャルプロゴマニアシャインマフラーマフラーM75833○付属品なし○サイズ全長約165cm幅約28cm平置き実寸。○状態多少の毛羽立ちはありますが、ほつれや破れなどなく、まだまだ末永くお使いいただけます。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。○カラーブラック黒シルバー銀○素材ウール95%シルク3%ポリエステル2%○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。中古品である事のご理解の程よろしくお願いします。