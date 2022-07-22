VERMEIL par iena IENA DUTELポルカドットキャミソール

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VERMEILpariena地厚でしっかりした生地のキャミソール自宅で試着のみの未使用品です。写真7のように黒のカットソーやタートルニットに合わせると可愛いです♡（黒のカットソーは付属しません。キャミソールのみの出品です）真夏以外の3シーズン着ていただけると思います。