VERMEIL par iena IENA DUTELポルカドットキャミソール

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商品詳細
VERMEILpariena地厚でしっかりした生地のキャミソール自宅で試着のみの未使用品です。写真7のように黒のカットソーやタートルニットに合わせると可愛いです♡（黒のカットソーは付属しません。キャミソールのみの出品です）真夏以外の3シーズン着ていただけると思います。
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