L/ブラック エアリズムプランジブラキャミソール mame マメクロゴウチ

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ユニクロマメクロゴウチmamekurogouchi第1弾2021ssエアリズムプランジブラキャミソール【新品タグ付き未試着未使用品】●ブラックL購入時のままに綺麗に保管しています発送の際は丁寧に梱包しますが、保管時のシワや配送の際に僅かな畳みジワが出来ましたらご了承下さい※付属品ハンガーを外して梱包いたします〜現在は発売されていない希少なコラボ第1弾の商品です〜ラストコレクションまで発売されてきたプランジブラキャミソール、全て素敵ですが一番素材がしっかりしていて長持ちすると個人的に思いました●買い逃された方・買い換えをお考えの方新品タグ付き未使用品をお探しの方が居ましたら是非●完売・希少カラーサイズ●現品のみお値下げ交渉はご遠慮下さい宜しくお願いいたします他商品とのおまとめご購入も大歓迎ですお気軽にお問い合わせ下さい●出品文章の一部抜粋・コピー転載はご遠慮下さいユニクロmamekurogouchi第1弾2021ユニクロマメクロmame#mamekurogouchi#マメクロゴウチ#キャミソール#エアリズム#ブラキャミソール#ブラトップエアリズムブラキャミソールエアリズムコットンブラキャミソールエアリズムプランジブラキャミソール