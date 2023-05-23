

URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ



URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ

【美品】URBANRESEARCHDOORSアーバンーチドアーズギンガムチェック半袖ワイドタックシャツURBANRESEARCHDOORS（アーバンリサーチドアーズ）のギンガムチェック、半袖ワイドタックシャツです。程よくボリュームの出るワイドなデザインですが、ロールアップされたお袖や詰まんだウエストなど、広がり過ぎないシルエットが◎腰にかかる長さなので体型カバーにも一役買ってくれます。少し小さめの襟も女性らしく着られるポイントで、またインすればワイドパンツにも相性がよく、一枚で主役になるデザインシャツは今のシーズン必ず持っていたい一着です。袖の生地を捻ったデザインがポイントオーバーサイズでゆったり着れます。◾️カラー ブラック×ホワイトのギンガムチェック◾️サイズ One(ワンサイズ)◾️素材 コットン綿100%◾️寸法着丈（前身後）約62cm着丈(後身頃）約69cm身幅 約64cm肩幅 約48cm袖丈 約9.5cm※素人の平置きでの採寸になります。多少の誤差はご容赦ください。2度程着用しました。特にダメージなく良い状態、美品です。※中古品・自宅保管にご理解頂ける方宜しくお願い致します。※喫煙者、ペットおりません。 ※コンパクトに畳んで発送予定です。畳皺等ご了承下さい。カテゴリー:レディース／婦人服／UNIQLO／H\u0026M／ZARA／nanouniverse／UNITEDARROWS／23区／組曲／自由区／イエナ／INED／デプレ／ローリーズファーム／ロペ／アースミュージック＆エコロジー／アメリカンホリック／coca／fifth／INGNI／ニコアンド／SHEIN／titivate／BananaRepublic素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋