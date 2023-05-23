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商品詳細
【美品】URBANRESEARCHDOORSアーバンーチドアーズギンガムチェック半袖ワイドタックシャツURBANRESEARCHDOORS（アーバンリサーチドアーズ）のギンガムチェック、半袖ワイドタックシャツです。程よくボリュームの出るワイドなデザインですが、ロールアップされたお袖や詰まんだウエストなど、広がり過ぎないシルエットが◎腰にかかる長さなので体型カバーにも一役買ってくれます。少し小さめの襟も女性らしく着られるポイントで、またインすればワイドパンツにも相性がよく、一枚で主役になるデザインシャツは今のシーズン必ず持っていたい一着です。袖の生地を捻ったデザインがポイントオーバーサイズでゆったり着れます。◾️カラー ブラック×ホワイトのギンガムチェック◾️サイズ One(ワンサイズ)◾️素材 コットン綿100%◾️寸法着丈（前身後）約62cm着丈(後身頃）約69cm身幅 約64cm肩幅 約48cm袖丈 約9.5cm※素人の平置きでの採寸になります。多少の誤差はご容赦ください。2度程着用しました。特にダメージなく良い状態、美品です。※中古品・自宅保管にご理解頂ける方宜しくお願い致します。※喫煙者、ペットおりません。 ※コンパクトに畳んで発送予定です。畳皺等ご了承下さい。カテゴリー:レディース／婦人服／UNIQLO／H\u0026M／ZARA／nanouniverse／UNITEDARROWS／23区／組曲／自由区／イエナ／INED／デプレ／ローリーズファーム／ロペ／アースミュージック＆エコロジー／アメリカンホリック／coca／fifth／INGNI／ニコアンド／SHEIN／titivate／BananaRepublic素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/rebellion67278.html
http://narcologia.ru/goods/Persia890988.html
http://narcologia.ru/goods/influenza423793.html
URBAN RESEARCH DOORS ギンガムチェック半袖ワイドタックシャツ
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