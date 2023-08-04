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★Acne studios（アクネ）★美品！半袖クルーネックカットソー★XS
商品番号 Y53819733301
商品名

★Acne studios（アクネ）★美品！半袖クルーネックカットソー★XS
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SWANさま専用です。アクネのカットソーです。お色はグリーン。表記サイズはXS。M相当で、身幅58㎝、着丈60㎝（後ろ67㎝）素材は綿100％数年前にフローレントで購入し、５～６回着用致しました。特に難はなくきれいな方だと思います。洗濯済み。しっかりとしたやや地厚なカットソー地です。前後差になったデザインがおしゃれで1枚でも様になります。ブラックのパンツとよく合います。定価は失念しましたが20000円くらいだったと思います。#FLORENT#フローレント#シンゾーン#23区#スピックアンドスパン#イエナ#トゥモローランド#アダムエロペ
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