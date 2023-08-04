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- ★Acne studios（アクネ）★美品！半袖クルーネックカットソー★XS
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商品詳細
SWANさま専用です。アクネのカットソーです。お色はグリーン。表記サイズはXS。M相当で、身幅58㎝、着丈60㎝（後ろ67㎝）素材は綿100％数年前にフローレントで購入し、５～６回着用致しました。特に難はなくきれいな方だと思います。洗濯済み。しっかりとしたやや地厚なカットソー地です。前後差になったデザインがおしゃれで1枚でも様になります。ブラックのパンツとよく合います。定価は失念しましたが20000円くらいだったと思います。#FLORENT#フローレント#シンゾーン#23区#スピックアンドスパン#イエナ#トゥモローランド#アダムエロペ
http://narcologia.ru/goods/perforce441265.html
http://narcologia.ru/goods/organization313662.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome784143.html
★Acne studios（アクネ）★美品！半袖クルーネックカットソー★XS
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