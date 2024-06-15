ワコールルジェ　新品未使用タグ付　ＬSize

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新品未使用、タグ付です。定価 13,090円◎値下げしました～。【15GROUP】光の庭園に咲く愛らしい花々に見とれて自然豊かな庭を描いた風景画からのインスピレーション。いちめんに咲く花たちの愛らしい姿を、多彩な色づかいのプリント、エンブロイダリーレースで、いきいきと表現。そっときらめくのは、ラメの光。今にも甘い香りが漂ってきそうな、ロマンティックなコレクションです。・フロントは裏打ち付きで透けにくい・アップリケにラメ糸を使用・フロントレースにラメ糸を使用# ワコール 最新 # ワコール 可愛い# ワコール ルジェ# ワコール キャミソール