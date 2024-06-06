ADIEU TRISTESSE フリルスリーブ　ブラウス

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商品詳細
ADIEUTRISTESSEフリルスリーブでかわいいブラウスです。定価 19,800円【素材】フランス・ノルマンディの原料を使用しているlelinzephyrの素材を使用しています。毛羽が少なく、上品な光沢が特徴です。【アイテム】細めの衿と二段のフリルスリーブが特徴のプルオーバーブラウスです。袖にボリュームを出したので見頃はスッキリさせてバランスを取りました。サロペットなどと相性よく着ていただけます。バストアップが華やかな印象になり、お勧めのサマーブラウスです。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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