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ADIEU TRISTESSE フリルスリーブ　ブラウス
商品番号 N99245877888
商品名

ADIEU TRISTESSE フリルスリーブ　ブラウス
ブランド名 アデュートリステス
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ADIEUTRISTESSEフリルスリーブでかわいいブラウスです。定価　19,800円【素材】フランス・ノルマンディの原料を使用しているlelinzephyrの素材を使用しています。毛羽が少なく、上品な光沢が特徴です。【アイテム】細めの衿と二段のフリルスリーブが特徴のプルオーバーブラウスです。袖にボリュームを出したので見頃はスッキリさせてバランスを取りました。サロペットなどと相性よく着ていただけます。バストアップが華やかな印象になり、お勧めのサマーブラウスです。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/freezer431998.html
http://narcologia.ru/goods/freezer500298.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral763132.html
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アデュー_フリルスリーブブラウス | ADIEU TRISTESSE 豊田店ブログ
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