新品タグ付き♡ラルフローレン♡ ビッグポニー刺繍 ポロシャツ ...

【ラルフローレン ポロシャツ】単品のお値下げ交渉はご遠慮ください○新品○カラー:白 刺繍 濃いピンク○素材:綿100%○サイズ:M平置き着丈 約62㎝ 1番長い所身幅 約48㎝とっても可愛いですが ラルフローレンコレクションが増え過ぎたのでこちらは手放します普段MかSサイズを着ています。※写真の小物類は付属されません。（新品ですが自宅保管です。理解のうえ、ご購入ください。）発送は圧縮、簡易包装になりますコメント中でも購入された方が優先です即購入okNo.630半袖ニットサマーニットリネンシャツセーター長袖シャツパーカースウェットワンピースケーブルニットトゥモローランドイエナバーバリーパリゴクレージュMADISONBLUEアメリカーナお好きな方へ♡



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