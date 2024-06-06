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- 【新品】スペシャルウィーク 日本ダービー ぬいぐるみ 競馬 ウマ娘
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商品詳細
スペシャルウィーク 第65回日本ダービー Sサイズぬいぐるみです。新品で未開封品です。ぬいぐるみは優勝レイ・紙タグ付きで、長約25cmです。購入してから暗所で保管しており、除湿・防臭の対策もしておりました。初期キズや汚れがあるかもしれませんので、ご理解いただける方は購入歓迎です。ウマ娘にも登場しております。どうぞよろしくお願いいたします。馬ぬいぐるみ競馬ぬいぐるみ
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