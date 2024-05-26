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RIM.ARK リムアーク　ロングワンピース　キャミワンピース　プリーツ
商品番号 V39463499087
商品名

RIM.ARK リムアーク　ロングワンピース　キャミワンピース　プリーツ
ブランド名 リムアーク
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆商品説明☆☆RIM.ARKリムアークロングワンピースキャミソール肩ひも調節可能プリーツ加工カーキ色●サイズ:Sサイズ（36）身幅42cm着丈100cm袖丈　cm肩幅24〜cm※平置き実寸となります。※素人の採寸となってますので若干の誤差はご了承ください。着画はお断りしております。※カメラや光の加減で実物と若干色味が異なる場合がありますのでご了承ください。大手リユースショップにて購入した古着になりますので、ご了承の上ご購入お願いします。何かありましたら、購入前にコメントにてご質問下さい。早めに御返答させていただきます。メルカリがアップデートして、いいねをした商品に《購入希望金額の設定》が出来るようになりました。希望に添えるかもしれないので、希望金額の設定をして頂けたら確認致します。購入頂いた時間によっては即日発送も可能です！《24時以内にほぼ確実に発送している実績があります！》他にも出品しているので、よかったらご覧ください♪#すなんプロフィールも読んで頂けたら幸いです。フォローして貰えたら嬉しいです♪以上、よろしくお願い致しますm(__)m
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