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【美品】バーバリー トートバッグ ノバチェック レザー 黒　肩掛け可　ビジネス
商品番号 W99929887021
商品名

【美品】バーバリー トートバッグ ノバチェック レザー 黒　肩掛け可　ビジネス
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 6,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉致しますのでお気軽にコメントして下さい◎○アイテムBURBERRYBurberryバーバリーバーバリーズショルダーバッグワンショルダートートバッグハンドバッグバックBAGbagカバン鞄　肩がけノバチェックホースロゴvintageVINTAGEビンテージヴィンテージレザーブラックメンズ　レディース　ユニセックス○サイズタテ26cmヨコ35cmマチ10cmハンドル77cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れございません○カラーベージュ　ブラック　黒○素材キャンバスレザー革○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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