【美品】バーバリー トートバッグ ノバチェック レザー 黒　肩掛け可　ビジネス

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この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉致しますのでお気軽にコメントして下さい◎○アイテムBURBERRYBurberryバーバリーバーバリーズショルダーバッグワンショルダートートバッグハンドバッグバックBAGbagカバン鞄 肩がけノバチェックホースロゴvintageVINTAGEビンテージヴィンテージレザーブラックメンズ レディース ユニセックス○サイズタテ26cmヨコ35cmマチ10cmハンドル77cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れございません○カラーベージュ ブラック 黒○素材キャンバスレザー革○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。