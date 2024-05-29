ノースフェイス　Tシャツ2枚セット

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商品詳細
ノースフェイスのTシャツ2枚セットです♪♔ブラック Mサイズオレンジの花が特徴です♩生地がしっかりしています✧♔ホワイト Sサイズバックのデザインもおしゃれです！サイズが、MとSになります！私の身長は、162cmですが、どちらも違和感なく着れました⸝⋆
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