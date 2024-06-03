値下❗️BY コットンボイルギャザーボリュームスリーブブラウス ...

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またまた値下げしました！軽やかフェミニンが今の気分。バックコンシャスな主役級ブラウス。ふっくらとした柔らかいボリューム感を引き立てる、軽やかなコットンボイル素材でお作りしたバルーンスリーブのブラウス。襟の後ろで華奢なリボンを結ぶバックコンシャスなデザインが、大げさ過ぎない程よいフェミニンな雰囲気に仕上げてくれます。ギャザーを寄せたリラックスシルエットと、丸みを帯びた優しいバルーンスリーブが魅力の、主役級アイテム。さらにご家庭でのお洗濯も可能な、春夏のデイリーユースに嬉しい一着です。クリアなホワイト・モードなブラック・トレンドカラーのグリーンでご用意いたしました。いつものボトムにさらりと合わせるだけで旬のコーディネートをお楽しみいただけます。〇定価11000円〇サイズF着丈60ゆき47.5〇素材綿100%〇状態３回程度の使用目立つ汚れはありませんカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏