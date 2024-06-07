Edition ナイロンニットポロ

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商品詳細
数日前に表参道ヒルズのEditionにて購入しました。サイズ36ブラックモール糸を使用したニットポロ。ゆったりとしたサイズ感で軽やかな着心地が魅力です。ワイドな身幅に対し、少し短めな丈感にすることでどんなボトムスにも合わせやすいバランス。ややシャープな雰囲気も漂う襟元のデザインもポイントです。
http://narcologia.ru/goods/scissoring473796.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict673718.html
ナイロンレーヨン ニットポロ
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