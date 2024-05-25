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TOCCA 新品 ワンピース ドット ブラウン 4
商品番号 P46115737600
商品名

TOCCA 新品 ワンピース ドット ブラウン 4
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOCCAのワンピースです膝下丈のエレガントなロングワンピース茶色の生地に、黒の水玉模様新品未使用ですリゾートドレス4サイズM〜L程度バックファスナーになっています後ろのリボンでウエストが調整できますホームクリーニング可能裏地付きカラー···ブラウン
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