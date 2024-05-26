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【未使用】Lサイズ プーマ 長袖 アウターブルゾン レディース
商品番号 R57474249204
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【未使用】Lサイズ プーマ 長袖 アウターブルゾン レディース
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】商品名:【未使用】Lサイズプーマ長袖アウターブルゾンT7TREND7ETTERウーブンAOPジャケット538303レディース23年春夏カラープーマブラック(01)本体:ポリエステル100%、切替:ポリエステル100%、ポケット裏地-上部:ポリエステル100%SIZE:Lゆき丈:84.5cm身幅:61cm着丈:62cmスポーツシーンからストリートまで自在なスタイリングが可能なウィメンズT7ウーブンジャケット。全体に模様が施された存在感のあるデザインになっています。また、胸元のプーマロゴとサイドのT7ラインがブランドらしさを表現しました。軽量かつフルジップクロージャーのアイテムのため、気軽に羽織れるのでスポーツだけではなく、ジーンズなどのカジュアルな装いに合わせることもおすすめです。※画像のズボンはつきません。※使用目的で購入しましたが、不要になってしまったため出品致します。定価10,450円ギュギュッと折りたたみ、ゆうパケットポスト対応箱に入れ発送予定です。【商品の状態】使用状況:未使用。素人保管のため、極美品をお求めの方はご遠慮下さい。注意事項:返品・キャンセルはご遠慮ください。【その他】※値下げについて…本品最安値\u0026送料の関係上、お断りしております。
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