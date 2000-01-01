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古代マヤ文化や古代華夏文明でよく目にする荒蛮古力を感じる龍のデザイン国産天然石糸魚川産キツネ石で表現しました^^超かっこいい！この世では同じようなデザインないと思います！！僕は沢山の文献から古龍のデザインを吸収して自分の感覚と融合しオリジナルデザインとなりますちなみにずっと一つ疑問あります！！12干支で龍を除くと他の11干支は全部実物いる龍は？本当に架空の生き物⁇僕実際龍族の方と関わった事もありましたしその存在感じる時もある僕は龍族はいると信じます仏教では天龍八部の一部は龍族と言われますね^^サイズは約4.5×4cm重さは17〜18g測りずっと17〜18gで点滅してるので波動かな⁈