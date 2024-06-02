★【新品タグ付】★【CHANEL：シャネル】◆バニティバッグ◆

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商品詳細
★♪★御覧いただきありがとうございます★♪★◆商品◆ ★サイズ：Ｗ20×Ｄ15×Ｈ12cm ★ポケット：内側オープン１ ★素材：エナメル ★付属：ギャランティカード・布保存袋・外箱 ★購入：CHANEL松坂屋で購入 ★状態：未使用保管によるエナメル汚れ 開閉チャーム汚れ有◎商品確認致しますので、御関心いただける場合は、御購入前に必ず、御連絡下さい◎★♪★必ずプロフィールを御覧ください★♪★
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