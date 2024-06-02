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★【新品タグ付】★【CHANEL：シャネル】◆バニティバッグ◆
商品番号 J56416285740
商品名

★【新品タグ付】★【CHANEL：シャネル】◆バニティバッグ◆
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 43,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★♪★御覧いただきありがとうございます★♪★◆商品◆　　　　　★サイズ：Ｗ20×Ｄ15×Ｈ12cm　　　　　★ポケット：内側オープン１　　　　　★素材：エナメル　　　　　★付属：ギャランティカード・布保存袋・外箱　　　　　★購入：CHANEL松坂屋で購入　　　　　★状態：未使用保管によるエナメル汚れ　　　　　　　　　開閉チャーム汚れ有◎商品確認致しますので、御関心いただける場合は、御購入前に必ず、御連絡下さい◎★♪★必ずプロフィールを御覧ください★♪★
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