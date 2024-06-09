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- 2023 s/sジャーナルスタンダード ヨーロピアンドビーストライプブラウス
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商品詳細
2023年4月に購入し、5回くらい着用、その都度洗濯しています。特に汚れなどありませんが、古着という事にご理解ください。【カラー】ブラック【サイズ】フリー【定価】13,200円以下サイトより転用【2023SS】JOURNALSTANDARD清涼感のある麻素材のストライプブラウス。生地の織りで表現した高級感のあるストライプで、黒をベースにしたシックな色目なので柄物でも着やすいデザインです。大きくボリュームを出したパフ袖がポイント。体を華奢に見せてくれます。麻混素材で暑い夏でも涼しく着ていただけます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊パフスリーブ#ジャーナルスタンダード#リネン#麻シャツ#journalstandard#リネンシャツ
http://narcologia.ru/goods/message301627.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle846666.html
http://narcologia.ru/goods/waveform274017.html
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ヨーロピアンドビーストライプブラウス | ジャーナルスタンダード ...
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完売品 新品 ジャーナルスタンダード ヨーロピアンドビーストライプブラウス 黒
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