2023 s/sジャーナルスタンダード ヨーロピアンドビーストライプブラウス

2023年4月に購入し、5回くらい着用、その都度洗濯しています。特に汚れなどありませんが、古着という事にご理解ください。【カラー】ブラック【サイズ】フリー【定価】13,200円以下サイトより転用【2023SS】JOURNALSTANDARD清涼感のある麻素材のストライプブラウス。生地の織りで表現した高級感のあるストライプで、黒をベースにしたシックな色目なので柄物でも着やすいデザインです。大きくボリュームを出したパフ袖がポイント。体を華奢に見せてくれます。麻混素材で暑い夏でも涼しく着ていただけます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊パフスリーブ#ジャーナルスタンダード#リネン#麻シャツ#journalstandard#リネンシャツ



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