ATAO アタオ 財布

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色味は写真と差がないと思います。アタオ リモ ヴィトロ チェリーです。素材はエナメルレザー定価は37800円ほどでした。店舗にて購入短期間使いましたので、小銭入れに小銭の汚れ、お札の汚れが内側にありますが、その他ダメージはあく状態よいと思います。ファスナーもスムーズです。中古品にはなりますので、ご理解ください。プロフィール一読ください。商品のみの発送です。