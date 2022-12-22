★「ほぼ日」購入★伊藤まさこ★おまけ付き★ベトナムカゴ★プラカゴ大中小３個セット

「ほぼ日」のネットストアで購入。伊藤まさこさんプロデュースの大人気のベトナム製のカゴです。（おまけで台湾購入のプラカゴもお付けします）合計4個セット。収納などに使用。多少のキズ、汚れはご容赦ください。大中小セット。すぐに完売してしまうのでなかなか手に入らない人気の商品です。色は赤。暗めの赤で使いやすいです。サイズが大きいので、簡易包装にて発送します。即購入OK。送料込み。市場かごエコバッグ



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☆「ほぼ日」購入☆伊藤まさこ☆おまけ付き☆ベトナムカゴ☆プラカゴ大 ...



ベトナムのかご - weeksdays



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