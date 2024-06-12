エムシーエム ハンドバッグ ショルダーバッグ 鞄 01-23020208-Z1

●送料無料 エムシーエムMCMハンドバッグトートバッグショルダーバッグ鞄2WAYレザー本革灰グレー系レディース■□■□■□■□■□■□■□【ランク】ABランク表【S】数回使用程度の超美品【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品 【AB】使用感の少ない良品【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品【D】ジャンク品※独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。■□■□■□■□■□■□■□【状態】表面大【】-中【】-小【】-極小【●】-なし【】裏面大【】-中【】-小【】-極小【】-なし【●】底部分大【】-中【】-小【】-極小【●】-なし【】角部分大【】-中【】-小【●】-極小【】-なし【】金具部分大【】-中【】-小【●】-極小【】-なし【】持ち手部分大【】-中【】-小【●】-極小【】-なし【】ストラップ大【】-中【】-小【●】-極小【】-なし【】内側大【】-中【】-小【】-極小【●】-なし【】その他・備考【】※大・中・小・極小・なしの順にダメージや汚れが見られるお品となります。※中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。※付属品は基本的には画像に写っている物のみとなります。※ハンガー・シューキーパー・バッグスタンド等は撮影用備品のため付属しておりません。■□■□■□■□■□■□■□【実寸サイズ】縦31cm横上部48cm・下部37cmマチ15.5cm持ち手37cmストラップ79-85-cm■□■□■□■□■□■□■□購入先・ベクトル木太店※鑑定済の中古ブランド市場にて購入している為、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。■□■□■□■□■□■□■□管理番号・01-23020208-Z1-iezz



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