エルメス スカーフ カレ90 Pythagore

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Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：スカーフブランド：HERMES(エルメス)商品名：カレ90実寸サイズ：縦×横:約88cm×89cmカラー：ライトイエロー×ライトグレー×マルチコンディションの備考：【本体】 ・全体的⇒小傷【特記事項】 ・保存時のニオイあり付属品：ケース返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。