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- リネン100％★RNA- N★リネンオーバーコート アールエヌエーエヌ
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商品詳細
リネン100％のRNA-Nのコートです。一昨年販売されてとても人気のあったお品で、柔らかで肌触りの良いリネンで着心地が良いですよ(^-^)また袖がさりげなくぷわとたわんで膨らむデザインなので、少し横を向いた時などシンプルなデザインに小さな可愛さがあり、とてもナチュラルで可愛ですよ（＾_＾）お色はアイボリーに近いベージュなので顔映りもよく、何にでもあわせていただきやすく、コーディネートが楽チンです(*´ω`*)左右にはポケットがあり便利です。サイズは着丈￼￼107、身幅140となり、素材はリネン100％です。目立つような汚れなどはないかと思いますが、あくまでもユーズドですので、古着にご理解のある方、どうぞよろしくお願いいたします。またリネン特有のネッブなどご理解くださいませ。※圧縮袋に入れての発送となる可能性がありますこと、ご理解ください。以下、説明文です。ご参考までにご覧ください。————————————————————-ナチュラル風合い生地がポイントのリネンオーバーコート天日干しのリネンを使用した軽い着心地が特徴のコートです。インディゴ染めではありませんので色落ちはしないアイテムです。たっぷりとしたサイジングで、ベーシックなデザインながらも新鮮。サイズ感に合わせディテールを大きめにし、バランスをとっています。膝下くらいのロング丈で、ボトムバランスを気にせずにデイリー使いにも。着まわしの幅が広く、長く使えること間違いなしのコートです————————————————————-良かったらどうぞよろしくお願いします(o^^o)他にもショップ内に、ナチュラル系など出品していますので、良かったらご覧くださいませ。ニコアンド、アンドイット、ディージーワイ、スタディオクリップ、サマンサモスモス、SM2、TSUHARU、ツハル、サンバレー、coen、、ichi、08mab、ゼロハチマブ、エコロコ、リンネル、マオメイド、Maomade、コンジェペイエ、ビュルデサボン、bulledesavon、ELLIFEエリフェ、リントゥラウル、kacoi、bluewillow、HEAVENLY、ヘブンリー、\u0026yarn、アンドヤーン、BLISSBUNCH、ブリスバンチ、ブルーウィロー、、などナチュラル系がお好きな方に(*´ω`*)
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