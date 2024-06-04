45rpm シャツワンピース

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袖丈...長袖カラー...ブラック柄・デザイン...透かし地模様季節感...春、秋サイズ‥身幅 約57センチ 着丈 約95.5センチ（後丈） ※前丈は−8センチ 袖丈 約58センチ 肩幅 約15センチ数年前購入後ワンシーズンのみ1.2度着用後クリーニング済にて保管しておりました。45rpmのお品らしく画像5.6枚目のように前身頃、後身頃、お袖の透かし柄が全て違っています。とても手が込んでいるお品になります。ブラック系ですが透かしの生地ですので重くならず着用して頂けます。お色目は画像1枚目を参考にして下さい。保管期間がございますのでご了承頂ける方に。