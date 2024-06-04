カシミヤ100％マフラー ブラック 黒 冠婚葬祭セレモニーにも

【注】お値下げや取引に関して大切なことを書いていますので必ずコメント及び購入前に自己紹介欄をご覧ください。ご覧頂きありがとうございます。肌に吸い付くような柔らかさのカシミヤマフラーです。フォーマルでもカジュアルでも和服でも洋服でも使いやすい色は定番のブラックです。・【平置き実寸】 長さ:約159cm幅:約29cm＊素人採寸のため誤差はお許しください。同じ服でも体型や好みによって人それぞれサイズ感は異なるため必ず購入前にお持ちのお洋服とサイズの比較をお願いします。大きかった小さかったイメージと違ったなどの理由での返品はお受けできません。【素材】 カシミヤ100％【状態】●USEDです●破れなど特別な難点は見当たりません。新品ではないので使用感が全く無いとは言いませんがまだまだ使っていただけると思います＾＾新品同様をお求めの方は購入をお控えください。トップスやトレンチコート、ワンピースなども♡↓ ↓#168のレディースファッション＊新品ではありません。USEDや自宅保管にご理解のある方のみ購入をお願いします。出品前に丁寧に確認していますが見落としが無いとも限りません。使えないような見落としがあった場合評価前に必ずご連絡いただける方のみお願いします。＊素人撮影のため色が異なって見える場合がありますがご了承ください。＊発送は簡易梱包です。



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