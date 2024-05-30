新品 MARNI マルニ ショルダーバッグ 長財布 財布 ショルダーウォレット

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ご覧頂きありがとうございます。MARNI《マルニ》状 態:新品未使用素 材:レザー生産国:イタリアカラー:ブラックサイズ:約10.5cm(縦)×約19.0cm(横)×約2.6cm(マチ)付属品:ロゴ入り保存袋、紙タグ、肩紐、箱購入店:イギリスの正規販売店【説明】新品のマルニのショルダーバッグです。マルニは辺見えみりさんや梨花さんや滝沢眞規子さんや中村アンさんなど、数多くのお洒落さんに愛用されているイタリアブランドで、特にカフェバッグやトランクバッグやカゴバッグ、そして他にもパーカーやTシャツなどが人気です。こちらのショルダーバッグには肌触りに優れた上質なサフィアーノレザーが使用されていて、一点ずつイタリアの高い技術で丁寧かつ緻密に製作されています。シンプルなのにどこか洒落ていて、可愛いながらも大人っぽく、とても都会的で洗練された一品に仕上がっています。質感高い素材や目の詰まった繊細なステッチからは、高価な革製品特有の存在感や高級感を感じます。どんなコーディネートとも相性が良く、マルジェラやa.p.cなど他ブランドがお好きな方にも似合います。コード(肩紐)を使ってショルダーバッグとして、またはコードを外してクラッチバッグやお財布として、その時のお好みで使い分けが出来ます。国内価格は税込97,900円です。発送は梱包資材を使用して、可能な限り良好な状態を維持して送らさせて頂きます。【その他】マルニはサンダル、スニーカー、トートバッグ、カゴバッグ、お財布、そして他にもヴァレンティノ、MM6、ステラマッカートニーも出品中です。【お願い】❶値下げ交渉、お取り置き、専用、写真追加、着画のご希望はお受けしておりません。❷写真及び説明文のコピーは規約違反ですのでご遠慮下さいませ。発見した場合は速やかに事務局に通報します。❸個人が自宅で管理する海外購入品ですので、神経質な方はご遠慮下さいませ。ちなみに商品を保管する環境に、タバコ、ペット、香水は一切ありません。どうぞ宜しくお願い致します。no.6940