アニエスベー agnes b. ショルダーバッグ ボディバッグ

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商品詳細
アニエスベーagnesb.agnesbショルダーバッグボディバッグレディース色カーキ阪急百貨店で購入購入した際のカードも有ります。サイズ縦14cm横23cmマチ8cmガバッと開きますので一般的な長財布余裕で入ります。プレゼントで頂きましたが似たようなバッグを持っていて使わないので出品します。頂いた際に試着と、試しに財布などいくつか私物を入れましたが外では使用しておらず、自宅のクローゼットにて保管しておりました。発送予定は未定です。袋に入れてゆうパケットプラスかゆうパケットポストで発送予定(多少圧縮する可能性あり)発送方法に関してご希望がある場合は必ず購入前にコメントしてください。一度中に私物を入れ、そのまま自宅で保管していたもののため神経質な方は購入を御遠慮ください。値下げ不可よろしくお願いします。
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