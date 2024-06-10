ТОРКАРІ スコッチグレイン ミニ トートショルダー付き S

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ТОРКАРІTOPKAPIBREATHスコッチグレインネオレザーミニトートバッグショルダー付きS【キズ雨に強い】半年ほど、20回くらい使用したと思います。通勤など日常的には使っていません。持ち手部分に少し試用感あり。新品感はありませんが、目立つ傷などなく、全体的に状態は良いと思います。以下引用商品説明≪こなれ感を生み出す2wayを楽しんで≫人気のスコッチグレインシリーズとトレンド感のある太めのショルダーベルトがセットになった、うれしい2wayトートバッグ。お客様のご要望にお応えし、誕生しました。Sサイズは、デイリーに持ち歩きやすいコンパクトなサイジング。スナップで着脱可能なファスナーポーチが付属し、貴重品を入れるときも安心。ショルダーベルトをつけてラフに合わせたり、外してチャーミングなミニバッグとしても◎。持ち方次第で異なる印象が作れるので、おしゃれが楽しくなりそう。スコッチグレイン…スコットランドで麦の模様が偶然ついたことに由来する粒状のシボ加工を施した、PVC素材の人気シリーズ。レザーライクな味わい深い表情と、キズや雨にも強いタフさが特長。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ、仕様等に変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。※13グレージュ：生産時期によりレザーの色味に差がある場合がございますので、予めご了承ください。サイズ詳細幅:上辺:29cm下辺:23cm/高さ:20cm/奥行き:13cm/ハンドルの長さ:25cm/ハンドルの高さ:9cm/ショルダーベルトの長さ:70～115cm/重さ:490g